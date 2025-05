Vv Haren bestaat 90 jaar – jubileumfeest 28 juni

Nieuws:

Door: Redactie

In verhalen over de voetbalgeschiedenis van het dorp Haren mag de naam vv Haren niet ontbreken. En ook als het gaat om verbinding tussen sportliefhebbers kom je weer bij vv Haren uit. Het is één van de drie voetbalclubs in Haren, niet de oudste (want dat is Be Quick), maar met zijn 90 jaar wel diep geworteld in Harense bodem. Deze club viert 28 juni haar jubileum. Voor de reünie zijn al meer dan 150 aanmeldingen binnen. Aanmelden voor de reünie kan nog: www.vvharen.nl

In de kroeg

Het plan om in 1935 vv Haren op te richten is waarschijnlijk ontstaan in de kroeg op de hoek van de Oude Middelhorst. Er werd in die tijd al gevoetbald op een weiland aan de Lokveenweg (‘Sjobbekamp’). Dat lag niet ver van het café, dus kastelein Jurrie Blaauw had wel belang bij voetballers die na de wedstrijd wat kwamen verteren. Hij sponsorde ballen en spelmaterialen en nam zitting in het eerste bestuur. De eerste officiële wedstrijd op de ‘Sjobbekamp’ werd met 7-2 verloren van VAKO uit Vries. In de oorlogsjaren had de club het moeilijk, omdat spelers werden opgeroepen om in Duitsland te werken.

Van weiland naar Koepel

Het ‘hoofdveld’ werd verplaatst naar een weiland van boer Horn aan de Oude Middelhorst, waar koeien graasden. Voordat de wedstrijd kon beginnen moesten de koeienvlaaien worden verwijderd. Naast het veld was een moestuin, waarvan de eigenaar erg boos kon worden als daar de bal terecht kwam. In 1953 opende de gemeente het sportpark aan de Onnerweg waar de club nu nog steeds speelt. Daar deelde men de velden voor het eerst met nieuwkomer vv Gorecht, de club die later naar de Oosterweg verhuisde om uiteindelijk weer terug te keren aan de Onnerweg (De Koepel). vv Haren heeft hoogte- en dieptepunten gekend, zowel sportief als bestuurlijk. Het financiële hoogtepunt was een kampioenswedstrijd in 1962, die 6000 man publiek trok. Kassa!

Brand!

In 1970 kreeg vv Haren haar eerste clubhuis op de plek waar nu BodyFit zit. Dat was een oude barak die in het dorp als bibliotheek had dienst gedaan. In 1972 ging het echter in vlammen op en ging een deel van het archief verloren en in 1974 werd het nieuwe clubhuis door burgemeester F.W. van Ketwich Verschuur geopend. De brand was een ramp, maar zorgde binnen de club ook voor verbroedering. En die sfeer is nooit meer weggegaan, ondanks het gebruikelijke gedoe dat bij sportclubs hoort. Vv Haren telt nu rond 280 leden en ziet vooral het aantal jeugdleden groeien (kabouters). Kinderen die gedijen in een kleinere groep zijn bij vv Haren op hun plek.

Zonder klusploeg geen feest

Als we in aanloop naar het jubileum koffiedrinken in het clubhuis van vv Haren, treffen we een paar mannen die zich al vele jaren met hart en ziel inzetten voor deze club: de klusploeg. Zoals Teun Bouwman (60 jaar lid), Jan Spoelstra (65 jaar lid), Bert Biemolt (60 jaar lid). Maar ook Jan van der Wijk en René de Jager. Het is trouwens maar een kleine greep uit de 90 vrijwilligers die deze club zowel sportief als organisatorisch draaiende houden. Deze ‘old boys’ vertellen 1000 verhalen en anekdotes over vv Haren, de club die dorpsgenoten met elkaar verbindt. De jubileumcommissie bestaat uit Theo Kok (voorzitter) Ina Panneman, Anita Boer, Hendrik Hekkema, Duko Kiekebos en Damon Boer.

Kampioen

Mooi jubileumcadeau: het 1e van vv Haren is dit seizoen kampioen geworden onder trainer Henk de Koe.

De jubileumcommissie

Programma

Zaterdag 28 juni 2025

12.00 uur: Jeugdcircuit

Een leuke en gezellige voetbalmiddag voor kinderen van vv Haren, inclusief de broertjes, zusjes en vrienden.

16.00 uur: Reünie

Een gezellige reünie waarbij iedereen die verbonden is / was met vv Haren welkom is!

17.30 uur: Buffet

Buffet dat wordt verzorgd door s‘amuse met diverse gerechten.. Voor dit buffet wordt een kleine vergoeding verwacht (ca. €10.00 p.p.)

20.00 uur: Feestavond

Een geweldige feestavond voor iedereen die zich verbonden voelt met vv Haren. Inclusief een foto booth, en een feesttent! Een noordelijke voetballegende draait het Rad van Fortuin. Mis het niet!

Zondag 29 juni 2025

10.00 uur: Brak ontbijt

Na een avond vol feest is het tijd om samen na te genieten tijdens het gezellige brak ontbijt. Neem plaats aan tafel, praat bij, en help mee om de laatste restjes op te ruimen.