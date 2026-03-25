Waar een wil is, daar is Mariia

Door: Redactie

Schilderes Mariia Holiashkina (2003) uit Oekraïne exposeert nog tot 28 april in Westerholm (Irenelaan, Haren). Haar schilderijen vertellen verhalen, zelfs als je onvoorbereid kijkt. Juist dan wordt de fantasie aan het werk gezet. Mariia bouwt al sinds 2020 een leven op in Groningen. Ver van thuis. Ja, ze was hier al vóór de oorlog naartoe gekomen, omdat ze van Nederland houdt.

Nederland

“Ik studeerde in Kyiv aan de Nationale Academie voor Beeldende Kunst en Architectuur. Voor mijn bachelor ging ik in 2020 naar Nederland en in 2024 studeerde ik af aan Academie Minerva”, zegt Mariia in keurig Nederlands. De taal leerde ze tijdens cursussen en in haar sociale netwerk. “Ik voel me intussen al bijna een Nederlander”, zegt ze. “Zoals de mensen hier zijn, heel open, zo ben ik zelf ook. In het onderwijs in Oekraïne is er een afstand tussen docent en leerling. Dat is in Nederland heel anders en dat vind ik fijn.”

Liefde

Mariia heeft een sterke ‘wil’, die je ook ‘drive’ zou kunnen noemen. Het is haar droom om haar brood te kunnen verdienen met kunst, maar zover is ze nog niet. Ze werkt ook nog bij de HEMA, waar ze overigens mooie observaties doet die haar van pas komen. Ze zegt: “Ik ben voor mijn kunst altijd op zoek naar de liefde die ieder mens in zich heeft. Laatst was er een vrouw die heel zorgvuldig lippenstift voor haar moeder kwam uitzoeken. Daarin herkende ik liefde. In mijn kunst doe ik dat ook en het inspireert me bij het schilderen. In mijn werk ligt de focus op de liefde in mensen: dat is de rode draad.”

Een zeer relevante opdracht ontving Mariia van de culturele organisatie Bij Vrijdag, voor wie zij in Groningen en Haren (Nescio) schilderles geeft aan Oekraïense mensen. Mariia: “Tijdens die lessen denken ze even niet aan de oorlog en dat doet ze goed. Ze leven dan heel even ‘in het moment’. Dat werd me laatst nog letterlijk door een cursist gezegd.” Mariia hoopt dat ze later boeken met haar illustraties kan uitgeven. Ze heeft haar eerste boek ‘zonder woorden’ als proefdruk al in haar tas. De foto bij dit artikel is door haar moeder (die in Nescio woont) gemaakt tijdens de opening van haar expositie in Westerholm. Zo zie je maar: waar een wil is, daar is Mariia.