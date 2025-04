“Waar haalt Haren 18 goede raadsleden vandaan?” – Het is 1 april

Nieuws:

Door: Redactie

Het bericht dat de gemeente Groningen wellicht gaat werken met een districtenstelsel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 was nepnieuws. Dat mag één keer per jaar op 1 april.

Ín het bericht plaatste een woordvoerder van de gemeente kanttekeningen bij dit systeem, waardoor Haren plotseling 18 raadsleden zou moeten leveren aan de gemeenteraad. Zij stelde vraag: waar haalt Haren ineens 18 goede raadsleden vandaan?.

De meeste lezers (eerlijk is eerlijk) hebben ons op heterdaad betrapt en prikten de 1 april grap door. Sommige lezers stuurden een serieuze reactie.

Van een districtenstelsel zal geen sprake zijn, hoewel Haren vast wel 18 goede raadsleden zou kunnen leveren.