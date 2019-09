Waarom GroenLinks nu vóór het plan Raadhuisplein stemde

Nieuws:

GroenLinks in degemeenteraad van Groningen maakte een andere keuze dan destijds in de gemeenteraad van Haren. Daar was men tegen het voorliggende bouwplan op het Raadhuisplein. Er is dus nu iets veranderd, want deze week was GroenLinks een vurig pleitbezorger van het bouwplan.

In een persverklaring zegt de partij: “Haren verdient een levendig centrum. Daarom moet bij de versterking van het centrum van Haren worden gezet op vergroening en verdichting. Dat is de inzet van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Bij het debat over het Raadhuisplein werden twee moties van de partij hierover met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

In het centrum van Haren is er aanzienlijke leegstand. De gemeente moet ondernemers nu actief gaan ondersteunen en stimuleren om het winkelaanbod te verdichten.

GroenLinks-raadslid Hans Sietsma: “Een aantrekkelijk en groen Raadhuisplein kan die verdichting kan ondersteunen. In deze tijd van klimaatverandering en afnemende biodiversiteit zou die vergroening substantieel moeten zijn en zo snel mogelijke worden ingezet.” GroenLinks wil dat het overgrote deel van de winst van de kavelverkoop hiervoor wordt bestemd.

Daarnaast wil de partij dat er bij nieuwbouw maximaal wordt ingezet op het integreren van zo veel mogelijk groene elementen, waaronder verticaal groen. Bouwvergunningen mogen alleen nog worden verleend als op een substantieel aantal punten bijgedragen wordt aan natuurinclusiviteit.”

