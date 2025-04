Waarom is het stil op de bouwplaats aan de Rijksstraatweg?

Door: Redactie

Op de bouwplaats aan de Rijksstraatweg 115 is de laatste weken stil. Ontwikkelaar MWPO en de aannemer hebben het perceel begin dit jaar leeggemaakt, maar sinds enkele weken is er geen activiteit. In een reactie op deze website suggereert iemand dat de aannemer failliet zou zijn.

Navraag bij Theodoor Koenen van MWPO leert dat hiervan geen sprake is. De pauze heeft te maken met het feit dat er enige vervuiling is aangetroffen die nog moet worden gesaneerd. Om dat te mogen opruimen is een plan gemaakt, dat nu ter goedkeuring is voorgelegd aan (wat hij noemt) het ‘bevoegd gezag’. De Provincie dus. Zolang die goedkeuring er niet is, kan er dus geen begin worden gemaakt met de bouw.