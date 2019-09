Waarom zit oud-schaakgrootmeester Yge Visser in de gevangenis?

Door: Redactie

Waarom verblijft oud-schaakgrootmeester Yge Visser (1963) uit Haren al maanden in de gevangenis? We proberen het antwoord op die vraag te vinden met hulp van zijn vrouw Tamar (44) die zich inzet om onrecht te bestrijden.

De mensheid staat op omvallen, vernietigt de aarde en uiteindelijk zichzelf. Het economisch model is geld-gestuurd en dient te worden uitgeschakeld. De wereld van de psychiatrie zit in de wurggreep van de farmaceutische industrie, die mensen tegen hun zin laat drogeren door psychiaters, die zelf ook marionet zijn. Dit is samengevat de visie van Yge Visser.

Grenzen

Visser gebruikt pamfletten en social media om de indringende boodschappen door te geven, die hij zegt te ontvangen uit hogere dimensies (‘het veld’). Hij doet dat om onwetende mensen te informeren over de wereld. Je zou hem visionair kunnen noemen, maar daarvoor kom je niet in de gevangenis. Er speelt nog meer. Yge Visser is sinds 2002 verwikkeld in een diepgaand conflict met zijn familie. Met name met zijn broers en dochter. Dit conflict heeft in de kern niets te maken met Vissers indringende wereldvisies, maar met aardse zaken. Zoals testamenten, familierelaties en geld. Volgens de oud-schaakgrootmeester wordt hij in dat conflict voortdurend misleid.

In Haren de Krant, die deze week wordt verspreid, leest u waarom Visser is vastgezet en over de inzet van zijn vrouw Tamar om hem vrij te krijgen.

Foto: Screenshot van één van de boodschappen van Yge Visser op Youtube.