Waarschijnlijk geen F35 op Groningen Airport Eelde

Door: Redactie

Volgens dagblad De Telegraaf is in Den Haag inmiddels de keuze gemaakt om de F35 straaljagers niet vanaf Eelde, maar vanaf Lelystad te laten vliegen. De mogelijke komst naar Groningen Airport Eelde heeft de afgelopen maanden geleid tot protest, omdat veel mensen (niet alle) in onze regio bezwaar hebben tegen de schadelijke gevolgen van het lawaai.

Jan Wittenberg van de actiegroep VOLE, die zich ook inzette voor het actiecomité F35Nee, zegt over dit besluit: “Het is een opluchting voor ons. We kijken terug op een geslaagde gezamenlijke actie van 56 bewoners- en milieuorganisaties/recreatiebedrijven die samen met de politiek een duidelijk F35-nee hebben laten horen. De actie toont aan dat samen actievoeren loont.” Wittenberg wijst erop dat onderzoek van de NOS laat zien dat de weerstand in het Noorden tegen de F35 groter was dan in andere regio’s waar de F35 een thema was. Hij zegt: “De campagne heeft de onbekendheid bij het publiek en de apathie (deels) doorbroken.”

Lees hier de berichtgeving op nos.nl:

https://nos.nl/artikel/2567377-f-35-straaljagers-gaan-vliegen-vanaf-lelystad-airport