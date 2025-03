Wachtlijst bij volkstuintjes? Niet in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Tuinieren voor oogst en ontspanning. Je eigen groenten eten uit je eigen beheerde grond: van aardappelen tot prei. Je kan ze zelf zaaien, planten en oogsten. Dat is een passie die de leden van de vereniging Paasweide in Haren hebben. De tuinen zijn prachtig gelegen aan de Lutsborgsweg in Haren, met zicht uit weilanden en Sassenhein. Er wordt biologisch getuinierd door de leden. De vereniging biedt haar leden tegen een kleine vergoeding grond, biologische stalmest en water aan. De leden kunnen de tuinen zelf inrichten en groenten telen. Compost wordt zoveel mogelijk door de leden zelf circulair verzorgd, door bladeren en groenteafval op eigen tuin te composteren.

De leden delen kennis en kunde en geoogste groenten als er overschot is. Het onderhoud wordt door de leden verzorgd.

Er zijn nog enkele tuinen beschikbaar. Tuinen zijn er zolang de voorraad strekt. Aanmelden via paasweideharen@gmail.com. Gezinsleden kunnen uiteraard meehelpen.

Informatie over de vereniging staat op: www.depaasweide.nl