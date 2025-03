Wandeldoelen maken het wandelen uitdagender

Door: Redactie

Wilbert Hoffstädt uit Haren wandelt graag door het dorp en heeft ontdekt dat mensen gemakkelijker uit wandelen gaan als ze een concreet doel hebben. “Wandeldoelen geven letterlijk wat meer richting aan je wandeling en dat werkt motiverend”, zegt hij. “Een wandeling naar de bakker voelt anders dan een wandeling in het wilde weg.”

Wilbert nam Westerholm aan de Irenelaan als vertrekpunt van allerlei wandelingen en bracht ze in kaart met zgn.’ wandeldoelen’, zoals: een bijzonder huis, monument of natuurschoon. De routes kunnen mensen straks in Westerholm uit een rek halen en die worden voorzien van leuke weetjes over zowel route als doel. Mensen kunnen een route kiezen op basis van de verwachte wandeltijd, zowel kort als lang. “Het is een begin en ik denk dat we het kunnen uitbreiden met vertrekpunten in heel Haren”, zegt Wilbert. “Het moet een netwerk worden, waarin ook wandelaars met suggesties komen voor routes en wandeldoelen.” Hij heeft de domeinnaam www.wandeldoelen.nl alvast geregistreerd, zodat het idee ook op termijn online kan worden gezet. De officiële start van het project is op 26 maart a.s. in Westerholm. Dan worden op feestelijke wijze de eerste routes naar wandeldoelen uitgereikt aan belangstellenden. Inloop: 14.30 uur. Aanvang: 15.00 uur. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Mail: info@westerholm.nl