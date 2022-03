Wat brengen we vrijdag en zaterdag naar de Oosterweg om Oekraïne te helpen?

Door: Redactie

René Coumans, organisator van een grote inzameling van hulpgoederen voor Oekraïne meldt ons dat de lijst met benodigde spullen is uitgebreid. Hieronder treft u de aangevulde lijst aan. Het is te hopen dat mensen uit eigen voorraad kunnen leveren, of anders bij winkels deze spullen gaan kopen. Ook dat is een vorm van doneren. Inleveren kan vrijdag en zaterdag a.s. aan de Oosterweg 121. Lees meer https://www.harendekrant.nl/nieuws/hulptransport-oekraine-lever-spullen-in-aan-de-oosterweg-12-te-haren/

Levensmiddelen

Conserven in blik (niet in glas!!):

Groenten (pas op met typisch Hollandsche groenten)

Fruit (appelmoes, abrikozen, kersen op sap etc)

Vlees en vis

Tomaten

Soep

Droge producten

Meel

Macaroni

Cereals

Rijst

Suiker

Soep

Andere lang houdbare producten

Nutribars

Fruitpapjes

Noten en gedroogd fruit

Thee

Melkpoeder

Koffie

Koeken

Etc..

Bulk:

GROENTE

Aardappelen

Wortelen

Uien

Kool

Etc…

Anders:

OVERIG

Waspoeder

baby benodigdheden,

medicijnen,

batterijen,

dekens,

slaapzakken en warmtebronnen.

Ook behoefte aan allerlei uitrusting voor gevechten, denk aan helmen, vesten etc.