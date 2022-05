Wat gebeurt er allemaal aan de Meerweg?

Door: Redactie

De werkzaamheden rond de Meerweg in Haren zijn in volle gang. Na tien jaar voorbereiding, wordt nu gewerkt aan de realisatie van de ecologische verbindingszone (EVZ) Meerweg. Een faunapassage met brug in de Meerweg zorgt voor de verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. Daarnaast wordt het gebied natuurvriendelijker ingericht. De werkzaamheden zijn op 1 april 2022 gestart en zijn naar verwachting in november 2022 klaar.

Het werk

Roeland Homan, deelprojectleider bij Prolander, vertelt wat er allemaal gebeurt: “Eerst verleggen en versterken we de kades aan de zuidzijde van de Meerweg. Het is veengebied met een slappe ondergrond. Dat maakt het een uitdagende, maar belangrijke klus. We moeten de stabiliteit van de kades waarborgen.” Tijdens het verleggen van de kades is de Meerweg opengebroken en worden bruggen gebouwd voor zowel autoverkeer als fiets- en wandelverkeer. “Daar komt veel bij kijken. Denk aan het verwijderen van het huidige asfalt, het boren van funderingspalen, het aanbrengen van de brugdekken en het aanbrengen van nieuw asfalt dat aansluit op de huidige Meerweg”, zegt Homan.

Gebieden verbinden

De werkzaamheden worden door Prolander uitgevoerd, in opdracht van de provincie Groningen. Een belangrijke opdracht van de provincie is het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hans Wolf, projectleider bij de provincie Groningen, legt uit hoe de werkzaamheden rond de Meerweg bijdragen aan deze opdracht: “Het Paterswoldsemeer en het Drentsche Aa-gebied werden tot nu toe gescheiden door de drukke Meerweg. Dankzij de herinrichting worden de gebieden met elkaar verbonden. Dat verbetert het functioneren van het NNN.”

Route voor dieren en water

“Door de ecologische verbindingszone kunnen dieren als de otter, kikker en ringslang zich straks veilig verplaatsen tussen de twee gebieden. Dat zorgt voor meer biodiversiteit”, vertelt Roeland Homan. Daarnaast ontstaat een aanvoerroute van schoon water uit de Drentsche Aa naar het Paterswoldsemeer. “Daarmee dragen de werkzaamheden bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer,” legt Hans Wolf uit. De werkzaamheden vinden plaats in een relatief klein gebied van ongeveer zeven hectare. “De Meerweg is een klein, maar belangrijk onderdeel in een veel groter gebied. Door het Paterswoldsemeer en het Drentsche Aa-gebied met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur zo goed mogelijk laten functioneren”, aldus Wolf.

Het fietspad, dat wegens het werk erg was versmald en gevaarlijk werd, wordt binnenkort iets breder gemaakt.