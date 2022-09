Wat gebeurt er precies aan de Onnerweg?

Door: Redactie

Rioolwerkzaamheden aan de Onnerweg in Haren. De gemeente is opdrachtgever, maar wie doen het feitelijke werk? En wat gebeurt er precies? Mooi staaltje ondergrondse innovatie.

Aan de Onnerweg wordt onder andere gewerkt door Deense vakmensen. Ze werken vaak zes dagen per week en worden af en toe afgelost om twee weken in Denemarken uit te rusten. Het is behoorlijk fysiek werk, hoewel veel lichter dan vroeger. Dat heeft te maken met innovatie. De mannen leggen op een paar plaatsen riolering open, waarna ze er een nieuwe (flexibele) buis in leggen. Voordat dit kan moeten de oude buizen grondig worden gereinigd. Ragnar, één van de werkers: “Het voordeel van deze methode is dat de trottoirs niet allemaal open hoeven. Veel minder overlast.” Het bedrijf waarvoor hij werkt is Aarsleff uit UItgeest. Op haar website legt dat bedrijf de methode die aan de Onnerweg wordt toegepast nog eens uit: “Via de buis-in-buis methode brengen we vanuit een bouwkuip geprefabriceerde buisdelen van GVK (glasvezelversterkt kunststof) aan in de bestaande rioolbuis. De buisdelen worden onderling verbonden door een rubber afdichtingsprofiel, lijmen, lamineren of een combinatie hiervan. De ruimte tussen de oude en de nieuwe rioolbuis wordt gevuld met dämmer, een vloeibaar cementmengsel.”

Ragnar, die zijn verhaal enthousiast vertelde aan een buurtbewoner, is ruim twee meter lang en doet naast dit werk in Denemarken nog ander werk: portier in een discotheek. Vroeger heette dat: uitsmijter.