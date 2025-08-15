Wat vliegt daar nou boven Haren?

Door: Redactie

De redactie ontvangt meldingen over een helicopter die met een kabel plus ‘rek’ over Haren vliegt. Wat is dat?

We hebben op FlightRader24 gezien dat het gaat om een toestel van het Duitse bedrijf KMN Koopmann uit Sommerland. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het doen van metingen vanuit de lucht.

Groninger Internetcourant

De Groninger Internetcourant publiceerde er al eerder een zeer informatief artikel over: “Dit gevaarte gaat de ondergrond van Groningen, Drenthe en Friesland in kaart brengen. Het doel is om te zien waar kleilagen die grondwater beschermen liggen, en te zien waar zoet en zout grondwater is.” Verder schrijft de Groninger Internetcourant:

“De helikopter kan tot een diepte van ongeveer 200 meter meten. De informatie die zo vergaard wordt is belangrijk voor verschillende partijen zoals waterbeheerders, natuurorganisaties en agrariërs. In de kustregio’s kampt Groningen bijvoorbeeld met verzilting: dat is een toename van zout water in de bodem. Dit komt onder andere door de zeespiegelstijging. Verzilting is slecht voor landbouw, maar ook voor natuur en drinkwater. De helikopter vliegt laag boven de grond op een hoogte van ongeveer 80 meter. De snelheid waarmee hij zich zal verplaatsen ligt tussen de 60 en 80 kilometer per uur. Het zeshoekige meetinstrument zendt een magnetisch signaal uit. Dit is onschadelijk voor mens en dier, maar er wordt wel rekening gehouden met het broedseizoen en er gelden strenge regels voor natuurgebieden. De metingen van de helikopter zijn onderdeel van het landelijke project FRESHEM-NL. Dat is een landelijke samenwerking van provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten. In Groningen doet de provincie mee, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, en Waterbedrijf Groningen. Deze partijen investeren gezamenlijk 500.000 euro in het onderzoek.” https://gic.nl/innovatie/helikopter-met-zeshoekig-aanhangsel-gaat-ondergrond-noord-nederland-in-kaart-brengen

De foto is gemaakt door natuurwaarnemer Johannes Ruben die de helicopter rond 11.00 uur spotte boven de wijk Maarwold.