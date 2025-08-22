Waterleidingnet in oude wijken Haren is sterk verouderd; asbestdeeltjes vormen geen gevaar (met update)

Door: Redactie

Naar aanleiding van de recente storingen en defecten aan de waterleidingen in Haren, met name in de omgeving van de Pinksterbloemweg heeft het Waterbedrijf Groningen gereageerd op vragen.

Woordvoerder Leonie Spronk van Waterbedrijf Groningen erkent dat de waterleidingen in de Pinksterbloemweg en omgeving erg oud zijn. De huizen daar zijn eind jaren 60 en begin jaren 70 gebouwd, dus de leidingen liggen er al meer dan 50 jaar. Volgens Spronk werd in die tijd asbestcement gebruikt om waterleidingen van te maken omdat het materiaal erg sterk was. Inmiddels worden waterbuizen van PVC gemaakt.

De storingen in de afgelopen tijd hangen volgens de woordvoerder samen met de slijtage van het netwerk en daarom staat vervanging van de buizen op de planning. Ze zegt: “Dit betekent dat wij al die voorbereidingen treffen die noodzakelijk zijn om uiteindelijk de leidingen te kunnen gaan vervangen. Dit is een langer durend traject, er komt veel bij kijken. Helaas kunnen wij op dit moment nog geen uitspraken doen over de planning. Uiteraard betreuren wij het ongemak voor omwonenden, wij doen er alles aan om een storing zo snel mogelijk te verhelpen.”

Asbest in drinkwater?

Nu duidelijk is dat de leidingen in dit deel van Haren van asbestcement zijn gemaakt (en ook stuk gaan) komt de vraag op of er dan geen schadelijke asbestdeeltjes in het drinkwater terechtkomen. Dat blijkt volgens de Gezondheidsraad inderdaad het geval, maar dit levert volgens die raad geen gevaar op voor de volksgezondheid, omdat het in zeer lage concentraties voorkomt. Men schrijft op haar eigen website: “In Nederlands leidingwater komen zeer lage concentraties asbestvezels voor. Dat levert volgens de Gezondheidsraad geen gezondheidsrisico’s op. Een deel van het drinkwaternet bestaat nog uit oude leidingen van asbestcement. Door slijtage of werkzaamheden kunnen asbestvezels in het leidingwater terechtkomen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Gezondheidsraad gevraagd of dat een gezondheidsrisico oplevert. Uit metingen blijkt dat de concentraties asbestvezels in Nederlands leidingwater heel laag zijn. Bij het grootste deel van de metingen waren de concentraties zo laag dat de aanwezigheid van asbestvezels niet vastgesteld kon worden.”

Update:

Wat is procedure bij breuk?

Nu we weten hoe de situatie is vragen we aan het waterbedrijf Groningen hoe men omgaat met breuken of storingen. Dat blijkt een uitgebreide en ook zorgvuldige procedure te zijn, waarbij de veiligheid van watergebruikers de leidraad is. Leonie Spronk zegt: “Bij een leidingbreuk is de druk van de leiding af. Hierdoor kan het water niet meer bij mensen uit de kraan komen – en daarmee ook niet eventuele verontreinigingen. Bij de reparatie sluiten wij het getroffen gebied af, repareren de breuk, spoelen de leiding(en) goed door en nemen dan een monster af dat wordt geanalyseerd in het waterlaboratorium. Pas als we zeker weten dat het water geen verontreinigingen (zoals bacteriën) meer bevat en het drinkwater dus voldoet aan de gestelde normen en veilig is, wordt de druk weer op de leidingen gezet en stroomt er weer kraakhelder water uit de kraan bij mensen thuis. Verder is het goed om te weten dat wij ervoor zorgen dat het drinkwater niet agressief is voor het beton, zodat de asbestcementleidingen niet door het water worden aangetast.”



Boterbloemweg Haren