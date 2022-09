Webcolumn J.E. Bosch, Haren (september 2022)

Column:

Door: Redactie

Kathedraal….

Midden vorige week ging de kogel dan eindelijk door de kathedraal. De groene wel te verstaan. Te elfder ure werd de FC Groningenspits, de jongeheer J. Strand Larsen, voor de lieve som van 11 miljoen (en een beetje….) verkocht aan het Spaanse Celta de Vigo. Voorwaar een schijntje als je ziet dat de benen van een échte topspits bijna 100 miljoen opbrengen. Maar goed dat Strand Larsen niet gestrand is in het Engelse Southampton. Had hij daar (in figuurlijke zin) weer “op een eiland” gestaan. En dat stond hij (maar dan letterlijk) bij de FC ook regelmatig. De uitermate deskundige FC-analisten deden daar althans met regelmaat kond van wanneer de spits weer eens onvoldoende aanvoer van achteruit kreeg.

Maar goed, de FC heeft zich inmiddels verrijkt met een paar nieuwe sterren. Ene Pepi en ene Krüger. P en K dus; ik noem ze voor het gemak maar Peppi en Kokkie. Hopelijk ziet dit tweetal kans om de FC binnen afzienbare tijd naar een hoger plan te schoppen.

De huidige trainer, de heer Wormmuth moet er dan met zijn inmiddels bekende A-viertje in de hand wel voor zorgen dat zijn boys eindelijk eens leren voetballen zoals het hoort. Of hem dat gaat lukken? Bij Heracles blijkbaar niet….(!)