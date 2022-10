Week van het Afval 4 november op de weekmarkt van Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 4 november op weekmarkt Haren: Repareren staat centraal in de Week van het Afval.

Ook dit jaar organiseert de gemeente Groningen de Week van het Afval. Van 29 oktober t/m 4 november helpen en inspireren Groningers elkaar om de hoeveelheid afval die we met zijn allen maken, verder terug te brengen. Speciale aandacht is er deze editie voor ‘repareren’ als manier om de levensduur van spullen te verlengen en afval te voorkomen. Het volledige programma is te vinden op www.haalallesuitjeafval.nl.



Reparatiezaterdag

De Week van het Afval start met reparatiezaterdag op 29 oktober. Wethouder Circulaire Economie Kirsten de Wrede geeft om 12 uur het startsein tijdens een repaircafé in het Forum. Op hetzelfde moment openen repaircafés in vier andere wijken en dorpen hun deuren. Iedereen is welkom, met of zonder kapotte apparaten, kleren, fietsen of andere spullen. Die middag vindt op de Vismarkt een challenge plaats: wie maakt de mooiste fiets uit vijf fietswrakken? Ook de ca. 250 reparatiebedrijven in de gemeente kunnen inhaken op de oproep om spullen niet te snel weg te gooien. De gemeente stelt daarvoor een raamposter ter beschikking.

Afvalvrij leven, kan dat?

Dinsdag 1 november komt zero-waste pionier Emily-Jane Townley naar Groningen. Al in 2013 besloot zij het roer radicaal om te gooien. Sindsdien heeft zij met vallen en opstaan ontdekt dat afvalvrij leven mogelijk is. Tegelijk heeft ze zich ontpopt tot een onderhoudende spreker en inspiratiebron voor velen. Haar lezing is om 19.30 uur in de Rabozaal van Forum Groningen. Aansluitend is er een nagesprek met wethouder Stadsbeheer Mirjam Wijnja. Toegang is gratis.

In Haren

De Week van het Afval komt ook met een stand naar verschillende markten in de gemeente: Vismarkt (zaterdag 29 oktober), Ten Boer (dinsdag 1), Lewenborg (woensdag 2), Vinkhuizen (donderdag 3) en Haren (vrijdag 4 november). Iedereen kan bij deze stand terecht met vragen over afval scheiden of afval minderen en met ideeën hoe het beter kan. Bezoekers die op hun smartphone kunnen laten zien dat ze de app Afvalwijzer Groningen te hebben geïnstalleerd, krijgen een leuke attentie. Vrijdagmiddag 4 november vindt een textielmanifestatie plaats op de Grote Markt. Groningen Fair Fashion, kortweg GROFF, zal samen met studenten en andere bewoners een statement maken tegen de uitwassen van de textielindustrie.

Weer een stap dichterbij Groningen Afvalvrij

De Week van het Afval komt voort uit het streven van de gemeente om volledig afvalvrij te zijn in 2030. Daaronder wordt verstaan: een samenleving waarin nog maar weinig huishoudelijk afval ontstaat en waarin het afval dat ontstaat, volledig wordt omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten. Recente ontwikkelingen rondom grondstoffenschaarste onderstrepen nog eens de noodzaak hiervan.