Nieuws:

Door: Redactie

De laatste weken is er wederom ingebroken in verschillende woningen in Glimmen.

Dat gebeurt ’s avonds en ’s nachts, maar ook overdag. In een enkel geval waren de bewoners gewoon thuis.

Er wordt in het dorp gezegd dat er een wit busje door Glimmen rijdt, dat in verband wordt gebracht met de inbraken.

Waakzaamheid geboden. Bij heterdaad situaties: bel 112.