Weer twee winkels in Haren open op zondagmiddag

Door: Redactie

Boomker Boeken en De Kaaskop worden zondag pioniers. De Kaaskop en Boomker Boeken openen vanaf 2 oktober hun deuren ook op zondagmiddag. Van 12.00 tot 17.00 uur bieden deze winkels de mogelijkheid om lekker ontspannen te winkelen op de vrije zondag of bijvoorbeeld nog nét even dat cadeautje te halen voordat je op visite gaat. Boomker is ook van plan kleinschalige activiteiten te organiseren op zondagmiddag, te beginnen op 9 oktober met een workshop voor kinderen in het kader van de Kinderboekenweek.

Vlak voor de zomervakantie vonden Petra Ordelman (Boomker Boeken) en Gea Koeling (De Kaaskop) elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Haren. Bij een kop koffie spraken ze over de meerwaarde van samenwerken en zo ontstonden al gauw diverse ideeën. Beide ondernemers bleken bovendien gevorderde plannen te hebben om hun winkels op zondagmiddag te openen. Ze zien steeds meer reuring op zondagmiddag in het centrum van Haren en denken een welkome bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkeling.

Met de verruiming van de winkeltijden sluiten zij aan bij een aantal winkelketens in Haren die al langer op zondagmiddag open zijn, zoals Hema, Blokker en Action, seizoenswinkels als Italini en natuurlijk de supermarkten. Andere, zelfstandig opererende winkels reageren nog voorzichtig op het initiatief van De Kaaskop en Boomker Boeken. Een aantal overweegt om eens per maand open te gaan op zondagmiddag. Zodra andere winkels aansluiten, zal dat gecommuniceerd worden via de website ErvaarHaren.nl en via social media.