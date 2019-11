Wegwerkzaamheden in Haren vanaf 7 november

Door: Redactie

Van 7 tot en met 11 november wordt er op diverse plekken in Haren gewerkt aan het vervangen of herstellen van putten in het wegdek. In enkele straten liggen de putten namelijk te hoog in het wegdek of zijn de putranden kapot waardoor het putdeksel los komt te liggen.

Op sommige plekken zijn er omleidingen door borden of worden er verkeersregelaars ingezet om ervoor te zorgen dat men veilig langs het werk kan en dat er veilig gewerkt kan worden.

Op donderdag 7 november zijn er werkzaamheden aan de Sterremuurweg, de Gentiaanweg, het Tijmpad en De Korte Dreef, naast de flat. Op vrijdag 8 november aan de Ratelaarweg, Klaverlaan en Kruizemuntweg. En op maandag 11 november op Felland Noord.