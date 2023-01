Wendy Berends moet stoppen met Holiskin: Eind aan de droom, maar ook een nieuw begin

Door: Redactie

Vorige week heeft Wendy Berends haar klanten laten weten, dat zij de winkel aan de Kerkstraat per 1 februari gaat sluiten. Niet uit luxe, maar het kan niet anders. Een teruglopende vraag, inflatie, stijgende kosten, zware financiële verplichtingen. De gedreven ondernemer startte haar bedrijf voor gezichtsbehandelingen en huidverbetering in 2012 en verlegde de koers gaandeweg naar meer diepgang (de innerlijke vrouw staat centraal). Sinds de pandemie liep de omzet terug en stegen de kosten maar door. En in december moest zij haar pijnlijke beslissing nemen.

Wendy worstelde met gevoelens van teleurstelling en schaamte. Ze begon aan zichzelf te twijfelen en was bang voor gezichtsverlies. In een gesprek met Haren de Krant zegt ze dat ze nu de schaamte voorbij is: “Ik zet de stap van ego naar gevoel, en dat gevoel zegt dat ik nu moet stoppen.” Ze wil haar verhaal wel vertellen aan de krant, zodat mensen zien dat het ondernemerschap mooi maar ook heel hard kan zijn. Zo heeft zij het er erg moeilijk mee, dat haar medewerkers (‘de meiden’) nu hun baan kwijtraken.

Wendy gaat op 1 februari een nieuw begin maken in het bedrijf van haar moeder, sportcentrum Energy. Ze zegt: “Terug naar de basis. Ik ga in het bedrijf van mijn moeder weer gezichtsbehandelingen en orthomoleculaire consulten geven.”

