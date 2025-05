Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente laat weten dat door omstandigheden voetbalclub Be Quick zaterdag 10 mei geen papier heeft kunnen ophalen in de gebruikelijke straten. Daarom is nu voor vrijdag 16 mei een papierwagen ingezet in de straten, waar het zaterdag mis ging.

Zorg dat uw papier en karton vóór 07:00 uur aan de weg staat. Dit geldt alleen voor de straten in Haren die zaterdag 10 mei hun maandelijkse inzameldag hadden.