Wereld Downsyndroomdag op Raadhuisplein muzikaal gevierd

Door: Redactie

Vrijdag was was het Wereld Downsyndroomdag en dat was te merken op het zonnige Raadhuisplein in Haren.

In samenwerking met Stichting Downsyndroom werd er daarom op diverse plekken in het land een flashmob gedanst, zo ook in Haren.

Bewoners van Borgheerd (Kerkstraat) en vrienden, yogacursisten en trainers van The Gym kwamen hiervoor samen op het Raadhuisplein. Er waren een veel verraste toeschouwers die hiervan genoten.