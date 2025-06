Werkgroep Goede Doelen gaf weer gul: 8000,- verdeeld

Door: Redactie

Werkgroep Goededoelen Haren heeft weer cheques mogen overhandigen aan enkele projecten die de wereld weer iets beter maken.

Het gaat om Stichting Eboo in Kenia (16 juni overhandigd) en het Kindercentrum Visio in Haren (30 juni overhandigd).

Dit seizoen is de opbrengst van alle activiteiten van de Werkgroep Goededoelen Haren ruim € 8.000,– geworden.

Dit bedrag is verdeeld voor een project verweg, Stichting Eboo in Kenia en een project dichtbij, het Kindercentrum

Visio Haren, ieder project dus € 4.000,–.

Het project Kindercentrum Visio Haren is echter via de Werkgroep Goededoelen extra gesponsord door twee bedrijven

in Haren en wel door Autohus Haren en Autoservice Haren. Beide bedrijven hebben elk € 1.000,– gesponsord.

Dat betekent dat aan het Kindercentrum Visio Haren een bedrag van € 6.000,– kon worden overhandigd.

Hoe kwam de werkgroep tot stand?

De geschiedenis van Helping Hands Haren is terug te leiden tot het ontstaan van de werkgroep ‘Help de Polen’.

Ongeveer 40 jaar geleden begonnen Ria Dost en Greetje Eisses een kledinginzameling voor Polen en om de vervoerskosten

te kunnen bekostigen, werden kaarten en cadeau artikelen gemaakt en verkocht.

Na het toetreden van Polen tot de EU werd een doel gezocht in Zuid Afrika en de naam veranderde in werkgroep

Helping Hands Haren. Ongeveer 20 jaar geleden zocht Helping Hands contact met de Hervormde en Gereformeerde Diaconie Haren.

Toen ontstond de Werkgroep Goededoelen Haren waarvan Helping Hands Haren deel uitmaakt.

De laatste jaren heeft Helping Hands Haren gekozen voor het project Stichting Eboo in Kenia.

De verkoop van eigengemaakte kaarten en leuke cadeau artikelen heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag opgeleverd

en kon er op 16 juni een bedrag van € 750,– worden overhandigd aan Fenneke Dijkema van Stichting Eboo.

De Werkgroep Goededoelen Haren wil iedereen hartelijk bedanken voor medewerking aan deze geweldige opbrengst.