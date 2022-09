Werkzaamheden en stremmingen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Onnerweg/Felland:

Tussen zaterdag 17 september 01:00 uur en zaterdag 24 september 19:00 uur voeren we op het kruispunt Felland – Onnerweg – Tuindorpweg werkzaamheden uit. Het kruispunt is tijdens deze periode gestremd. We plegen onderhoud aan de spoorwegovergang. Ook wordt er geasfalteerd aan de oostkant van de overweg.

Asfaltwerkzaamheden Molenkampsteeg, Zonnedauwweg en Fazantenlaan

De komende weken, tot en met woensdag 28 september, voeren we in de Molenkampsteeg, Zonnedauwweg en Fazantenlaan in Haren diverse asfaltwerkzaamheden uit. Het oude asfalt is aan vervanging toe. Het oude asfalt frezen we weg en we brengen een nieuwe laag asfalt aan. De werkzaamheden leveren wat geluidsoverlast op. Verkeer wordt met borden omgeleid. Buurtbewoners hebben een brief gekregen over de werkzaamheden.