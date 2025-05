Wetenschappelijk onderzoek in ‘t Clockhuys

Door: Redactie

In cultuurcentrum ‘t Clockhuys (CKC) te Haren vindt een wetenschappelijk onderzoek plaats naar het effect van muziek op de menselijke geest. Deze oneliner dekt de lading niet en vraagt om een nadere toelichting.

De Harense dr. Ellie Harding (cognitieve wetenschappen) van de RUG faculteiten letteren en medisch wetenschap (UMCG) onderzoekt of er meetbare effecten zijn op het brein van ouderen die leren muziek te maken en bovendien proberen een vreemde taal onder de knie te krijgen. Iets specifieker: ze wil weten of er effecten zijn voor cognitie en ook het psychosociale welzijn. Vrij vertaald: worden mensen cognitief gezonder wanneer zij worden uitgedaagd om te leren musiceren of een vreemde taal te leren. Eerder onderzoek met ouderen die Engels leerden en bovendien gitaarlessen volgden duiden in die richting. Het onderzoek in Haren is een vervolg daarop.

Koor

Ellie heeft negen ouderen met gehoorverlies bereid gevonden mee te doen aan dit onderzoek. Ze vormen gedurende drie maanden een koor onder leiding van docent Halbe de Jong (verbonden aan het CKC Haren). Daarna gaan ze een cursus gebarentaal volgen. Dit alles prikkelt waarschijnlijk de geest van de deelnemers en juist dat wil Ellie wetenschappelijk in kaart brengen. Onlangs is het psychosociale welzijn van de deelnemers al uitgevraagd voor een nulmeting en na afloop van het project worden zij opnieuw geïnterviewd om te zien of er iets is veranderd. Halbe de Jong zegt dat hij het koor leidt zoals hij dat altijd doet. Hij werkt toe naar meerstemmige zang en heeft gekozen voor een breed repertoire tussen klassiek en pop.

En nu verder?

Voor Ellie houdt het onderzoek hierna niet op, want ze heeft al plannen voor vervolgonderzoek om uiteindelijk over jaren het resultaat wetenschappelijk te kunnen presenteren. Zij zoekt nog deelnemers voor de volgende ronde: geïnteresseerden kunnen contact opnemen met oudiojoy@rug.nl. Wanneer zou blijken dat ouderen inderdaad cognitief ‘beter’ worden (of blijven) zodra zij zich inzetten om ‘iets’ te leren op het gebied van muziek en taal, zou dit in de verre toekomst kunnen helpen bij het ontwikkelen van beleid voor ouderenzorg. Agnes Winter, directeur van het CkC is enthousiast: “Het is van groot belang mensen een plek te bieden om hun creatieve en sociale kant te ontwikkelen, hiermee maken we mensen gelukkiger, sterker en socialer. We zijn dus erg blij met dit mooie project in ons pand. “

foto: Halbe de Jong en Ellie Harding