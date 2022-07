Wethouder Philip Broeksma over plannen transferium bij ‘buurman Drenthe’

Door: Redactie

Wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen vindt dat het transferium bij Haren goed voldoet en niet overbelast is. Daarmee laat hij indirect doorschemeren dat er wat hem betreft niets ‘in brand’ staat als het gaat om verkeer en bereikbaarheid van Groningen. En daarmee plaatst hij (wellicht onbedoeld) een vraagteken bij de noodzaak van een nieuw transferium bij De Punt. Want de bedenkers van dat plan noemen nu juist de bereikbaarheid van Groningen als een belangrijk argument.

Broeksma: “Het transferium in Haren is niet overvol en ik zie ter hoogte van Haren geen files staan in de richting van Groningen. En dat kan na 2024 alleen maar beter worden als het Julianaplein in de stad klaar is. Er staat dus niets in brand.” Op de vraag waarom de Provincie Drenthe dan toch graag een transferium wil neerleggen bij Glimmen/De Punt, met plaats voor 250-500 auto’s, zegt Broeksma: “Ik zit niet in dat dossier. Daarvoor moet je bij Drenthe zijn.”

Provincie Groningen

Commissaris van de Koning René Paas is een beetje verrast door vragen over het transferium van buurprovincie Drenthe. Ook hij zit niet goed in dat dossier, geeft hij toe. Maar in zijn algemeenheid gaat hij ervan uit dat de twee provincies dergelijke projecten wel met elkaar afstemmen. Dat is een abstract antwoord op de concrete vraag of de twee provincies niet langs elkaar heen werken. En op de concrete vraag of een transferium bij Glimmen/De Punt niet erg dicht bij Haren ligt, waar volop ruimte is en waar buslijnen samenkomen. Paas zegt wel dat ‘het oplossen van een probleem altijd wel ergens pijn doet’. Maar op de logische vervolgvraag of er eigenlijk wel een probleem is in Drenthe, moet hij het antwoord schuldig blijven.

Is er een probleem?

En zo blijft de vraag onbeantwoord of er een verkeersprobleem is, dat met zo’n ingrijpend project moet worden opgelost. Tegenstanders van de aanleg zeggen bij monde van Erik Bazuin uit Glimmen dat er geen enkel argument is om natuur en biodiversiteit in het gebied te vernielen. Bazuin heeft inmiddels rapporten ingezien die zeggen dat het gebied kwetsbaar is.

En nu?

Het transferium Glimmen/De Punt heeft o.a. als gevolg dat op- en afritten van de snelweg worden verlegd, ten koste van groen. De Provincie Drenthe is initiatiefnemer en zegt goede argumenten te hebben. In Dagblad van het Noorden liet Eddy Beuker van de Provincie Drenthe optekenen: “De gemeente Tynaarlo is aan zet en moet het bestemmingsplan wijzigen. Als de gemeente hierover met ons in gesprek wil, dan wachten we dat af.” De Provincie zegt dat het Transferium De Punt nodig is om gebruik van OV te stimuleren en autoverkeer van en naar Groningen te luwen. Wat dat laatste betreft: daar lijkt verkeerswethouder Philip Broeksma dus wel iets anders over te denken. De bal ligt overigens nu bij de gemeente Tynaarlo, die het bestemmingsplan moet wijzigen. Daar lijkt de steun voor het transferium niet erg groot.

Afbeelding onder: de toekomstige situatie van het nieuwe transferium. De weg schuin rechtsboven is de Groningerweg in de richting van Glimmen.