Wethouder wil sportcoaches proberen te ‘ontzorgen’ bij organisatie Beachweek

Door: Redactie

Wethouder Inge Jongman (sport) kreeg dinsdag kritische vragen van D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe over het (wellicht eenmalig) schrappen van de Beachweek in Haren. Hij werd daarbij gesteund door de fracties van VVD en Stadspartij 100% voor Groningen. Het werd een milde ondervraging en geen debat, want daar is het vragenuurtje niet voor bedoeld.

De sportcoaches van het Huis voor de Sport waren dit jaar verstrikt geraakt in Gronings bureaucratisch drijfzand. Ze zagen zich geconfronteerd met flinke kostenverhogingen ten opzichte van voorgaande jaren en trokken de stekker uit de plannen. Zij wezen de gemeente aan als schuldige en dat werd door de genoemde raadsfracties aangegrepen om de wethouder aan de tand te voelen. Maakt dit incidentje een trend zichtbaar, waarbij het voor organisatoren van activiteiten in Haren steeds minder aantrekkelijk wordt zich voor het dorp in te zetten?

Die laatste vraag werd in het vragenuurtje in de raad niet expliciet gesteld. De wethouder ging uitsluitend in op het schrappen van de Beachweek. Inge Jongman: “Ik betreur het zeer, dat de Beachweek is geannuleerd. Ik heb vorig jaar met eigen ogen gezien wat de betekenis van dit evenement is voor kinderen in Haren.” Dat gezegd hebbende vertelde Jongman dat de gemeente er samen met de sportcoaches alles aan wil doen om volgend jaar juni als vanouds een Beachweek te organiseren. “We willen ze graag ontzorgen en we gaan kijken hoe we de processen kunnen vereenvoudigen.” Verder dan deze toezegging wilde zij niet gaan. Op de vraag of de sportcoaches dan tenminste mogen rekenen op één aanspreekpunt bij de gemeente, antwoordde Jongman dat ze dit niet kon beloven. “Dat zou een te grote bestelling zijn, want dan moeten we dat ook toezeggen aan de organisaties van de vele andere activiteiten en evenementen in Groningen.”

Veiligheid

Jongman greep deze gelegenheid ook aan om een lans te breken voor de ingewikkelde processen aan gemeentelijke zijde. Daarbij is, zoals te verwachten was, veiligheid het hoofdthema. Zij zegt dat je niet wilt meemaken dat er ‘iets gebeurt’ en dat je achteraf merkt dat je niet alles hebt gedaan om dat te voorkomen. Ze zei het niet direct, maar de ramp met de monstertruck in Haaksbergen (september 2014) werd een keerpunt in de wereld van gemeentelijke vergunningen. Nederland verloor toen haar onschuld. Maar het is de vraag of gemeenten uit Haaksbergen-angst nu niet doorschieten. Wat heb je aan een dorp dat weliswaar veilig is, maar waar dan ook niets meer wordt georganiseerd? Wat doet dat met leefbaarheid?

Alternatieve activiteit

Zo diep ging het gesprek dinsdag dus niet, logisch, want het was een vragenuurtje. Bovendien had voorzitter Hans Sietsma aan het begin nog eens streng gezegd dat iedereen het kort moest houden. Zowel D66 als Stadspartij 100% voor Groningen leken gerustgesteld door de repliek van de wethouder en probeerden de bovenstaande discussie op deze plek dan ook niet uit te lokken. Mariska Sloot (Stadspartij) gaf nog wel een tip aan de wethouder: “In onze tijd bij de gemeente Haren werd het zand van de Beachweek naderhand naar Sportpark De Koepel gebracht om te worden gebruikt in het onderhoud van de velden. Simpel en kostenbesparend”, zei ze. Overigens zegde wethouder Inge Jongman nog wél toe dat samen met de sportcoaches zal worden gewerkt aan een alternatieve sportactiviteit in september, om de teleurstelling wat te verzachten.