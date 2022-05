Wethouder zet zonnepanelen op dak Rk Kerk ‘aan’

Door: Redactie

Dinsdag 3 mei 2022 rond 16.20 uur zette wethouder Philip Broeksma met een simpele handbeweging de 206 zonnepanelen op het dak van de RK Nicolaaskerk in Haren in werking. Hiermee komt een einde aan een lang traject (sinds maart 2020), dat evenwel volgens de initiatiefnemers werd gekenmerkt door eendracht en harmonie. “We hebben nooit ruzie gehad”, zei Wilbert Hoffstädt van Energiek Maarwold in zijn rede en dat werd beaamd door Wilfred Alsem van de Hildegardparochie in Haren.

Energiek Maarwold, een zeer creatieve buurtbeweging, nam het initiatief voor zonnepanelen op het schuine dak van de kerk. “Op het zuidwesten, vlak en zonder obstakels, het kon niet beter”, memoreerde Hoffstädt. De parochie was ook wel enthousiast, maar had de instemming nodig van de Bisschoppelijke Raad van Bisdom Groningen. En daar wrong de katholieke schoen enige tijd. Niet vanwege ideële bezwaren, maar vooral formele (zakelijke) twijfels. Tijd en doorzettingsvermogen van Energiek Maarwold en het bestuur van de Hildegardparochie deden vervolgens hun werk. Zodra de bezwaren van het Bisdom waren weggenomen kon de klus heel technisch en praktisch worden voorbereid. Het dak werd opgemeten en de constructie met beugels kon worden aangebracht. Onlangs is dit werk afgerond en kon een datum worden geprikt voor de officiële ingebruikname. Niet geheel toevallig nodigde men wethouder Philip Broeksma uit voor de eervolle handeling: hij is pleitbezorger voor meer zonnepanelen op daken en memoreerde: “Jullie project sluit precies aan bij de ambities van de gemeente Groningen.” Die ambities zijn: Groningen wil 810 Megawatt per jaar opwekken met zonnepanelen. De gemeente heeft berekend dat 310 Megawatt kan worden opgewekt met zonnepanelen ‘op daken’. De rest (500 Megawatt) moet dus ergens anders vandaan komen: zonneparken. Dat is een gevoelig thema in Haren en de wethouder stipte het nog even kort aan in zijn rede vandaag.

“Ik proef de sfeer van opluchting dat het nu eindelijk zover is”, zei Broeksma. “De weg hiernaartoe was lang.” Door zijn aanwezigheid vandaag wilde hij laten zien het een erg mooi en nuttig project te vinden: 206 panelen gaan hier 70.000 kWh opleveren, waarvan overigens een klein deel wordt bestemd voor het eigen stroomgebruik in de kerk zelf. Zo worden er meerdere belangen gediend. Toen de wethouder de handle had overgehaald gingen er groene lichtjes branden. De pas opgerichte coöperatie telt 20 leden.

Volgend project: Onnen

Onder de aanwezigen was ook het duurzame geweten van Haren, Menno Visser van Duurzaam Haren. Die stichting ondersteunt duurzame projecten, zoals deelauto, dit project bij de RK Kerk en zonneparken (waaronder Glimmen). Volgens Visser wordt er nu gewerkt aan zonnepanelen op het dak van een grote boerenschuur aan de Dorpsweg 5 in Onnen.

Meer informatie over de zonnepanelen op het dak van de kerk: www.energiek-maarwold.nl.

Foto bovenaan: kerk met panelen

Foto onder: Wethouder Philip Broeksma met hand aan de handle, Wilfred Alsem (midden) en Wilbert Hoffstädt (links).