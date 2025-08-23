Wie durft pionier te zijn? Lokale radio 2.0 in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

In 2009 stond Willem Prins aan de wieg van het eerste serieuze Harense radiostation: Haren FM. Daaraan gingen jaren van lobbywerk vooraf maar het lukte uiteindelijk met hulp van de gemeente Haren een FM-frequentie te verwerven. Nadat Haren was samengegaan met Groningen ging de omroep verplicht op in OOG. Nu ziet Prins toch weer kansen voor een nieuw Harens radiostation.

Plek genoeg

“De opmars van digitale radio (DAB+) biedt nieuwe mogelijkheden”, zegt Prins. “DAB+ is de digitale opvolger van FM, maar heeft veel meer ruimte, ook voor lokale zenders.” Hij heeft zich verdiept in de technische details en kan daarover levendig vertellen. Waar het op neerkomt is dat de hoge zendmast aan de Gideonweg in Groningen genoeg plek heeft om lokale radio uit te stralen over Groningen en omgeving. “Dus ook Haren”, zegt hij. “Daarvoor moet bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een aanvraag worden ingediend. En weet je, op dit moment zijn er slechts twee aanvragers: OOG en Regio FM in Hoogezand. Er zijn nog 16 plekken vrij en dat schijnt niemand zich te realiseren. Waarom zou er geen aanvraag vanuit Haren gedaan kunnen worden? De kans is groot dat je wordt toegelaten.”

Vrijwilligers

Prins heeft zelf overwogen om een aanvraag in te dienen, maar zegt na een lange ziekteperiode geen energie te hebben om het ‘Haren FM-kunstje’ van 2009 nog eens te herhalen. “Er komt heel wat bij kijken, want je moet een studio hebben met apparatuur en vrijwilligers die radio willen maken. Dat moet je allemaal organiseren. En je hebt natuurlijk wat geld nodig.” Technisch ligt de weg dus open voor lokale radio uit Haren en daarom fantaseert Willem nu ook al over de mogelijke programmering.

Naam

Eén van de best beluisterde programma’s van Haren FM (honderden luisteraars) was destijds het Weekend Radio Magazine met interviews, nieuws en muziek. Prins: “Dat concept zie ik nog steeds voor me: muziek, lokale informatie, nieuws uit Haren en natuurlijk ruimte voor commercials van Harense bedrijven.” Prins denkt dat juist het lokale karakter van de uitzendingen weer een breed Harens publiek kan trekken, net zoals Haren de Krant dat ook al dertig jaar doet. “Haren verdient een eigen radiozender op DAB+ en ook internet”, zegt Prins. “Er is genoeg aanbod van nieuws en initiatieven in dit dorp en ouderen luisteren nog veel naar de radio.” Een naam heeft hij ook al bedacht: Radio Haren Lokaal.

Wie?

Heeft het idee een kans? Is er een radiomaker of een organisatie die hier brood in ziet? Zij kunnen mailen naar willemprins39@gmail.com. Hij wil zijn kennis delen, maar kan het project niet zelf opzetten. Overigens moet worden vermeld dat er nog een kleine belemmering is voor de echte doorbraak van Radio Haren Lokaal: om DAB+ te ontvangen moet je een radio hebben die hierop is voorbereid. De meeste moderne autoradio’s zijn klaar voor DAB+. Thuis is dat nog even de vraag. Daarvoor zou men kunnen informeren bij een elektronicawinkel. In Haren is dat Expert.