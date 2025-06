Wie gaat als schoenmaker verder in het pand van Pater? Zaterdag uitverkoop.

Door: Redactie

Pater Schoenreparaties is na 42 jaar opgeheven. De winkel aan de Meerweg 5 in Haren is onlangs gesloten. Johan Pater, zoon van de oprichter, zoekt weer een nieuwe uitdaging. Toch betekent dit nog niet dat Haren zijn schoenmaker definitief kwijtraakt. Als het aan de nieuwe eigenaar van het pand, Roelof Robbe, ligt niet.

Roelof is geen doorsnee vastgoedeigenaar, zegt hij zelf. Hij heeft twee rechterhanden en wil in het pand weer kansen geven aan een vakbekwame schoenmaker. Deze dagen, wanneer klanten van Pater aan de deur komen, helpt hij ze zelf door bijvoorbeeld tassen te naaien. Dat kan doordat alle apparatuur nog in de winkel staat. Die zat bij de koop inbegrepen. “Maar ik ben geen schoenmaker, dus ben nu vooral op zoek naar iemand die dit bedrijf wil voortzetten. Ik zie goede kansen voor een schoenmaker, want we leven in een tijd dat hergebruik populair is. Dat is duurzamer dan weggooien”, zegt Roelof. De aloude slogan van Pater in de afgelopen jaren krijgt nieuwe zeggingskracht: “Gun je schoenen een tweede ronde, weggooien is zonde”.

Uitverkoop

Zaterdag 28 juni van 9-12 uur gaat Roelof Robbe de voorraad die nog in de winkel staat voor stuntprijzen uitverkopen. Wie op zoek is naar koopjes moet erbij zijn. Het gaat om ‘van alles’ (zoals Roelof zegt): veters, Spaanse sloffen, ritsen.

Wie de winkel met apparatuur na een opknapbeurt die nu gaande is wil huren kan kijken op www.wonenbijrobbe.nl

Foto: Roelof Robbe