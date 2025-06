Wie haalde het ijzeren frame van Ondernemend Haren weg?

Nieuws:

Door: Redactie

Centrummanager Daphne de Haan is enerzijds verbaasd en anderzijds ook wel teleurgesteld. Een metalen frame, waar de evenementen worden aangekondigd, is verdwenen vanaf het Transferium in Haren.

Het frame wordt gebruikt om spandoeken in te hangen waar evenementen in Haren worden aangekondigd. Deze frames staan onder andere ook op de rotondes bij het dorpscentrum. Wie vanaf het Transferium de A28 oprijdt kwam ook een frame tegen en juist dit exemplaar is geheel verwijderd.

Daphne de Haan houdt er nog een klein beetje rekening mee dat een officiële instantie het frame heeft verwijderd om onduidelijke redenen en dan zou ze het graag horen. Mocht het zijn gestolen, dan hoopt zij op tips. Het verwijderen en inladen van een frame (enkele meters groot) is niet in een minuut gebeurd.

Tips zijn welkom bij haar: 06-23745612.