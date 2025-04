Wie hoort onverklaarbare bromtoon in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

In 2016 en 2017 publiceerde Haren de Krant artikelen over vermeende bromtonen die hoorbaar waren in Haren. Hinderlijke bromtonen zelfs, die niet direct kunnen worden verklaard. De redactie is nu benieuwd of er nog steeds mensen zijn die de bromtoon horen.

Als zou blijken dat de bromtoon nog steeds voor hinder zorgt, zullen we graag opnieuw proberen hiervoor een verklaring te vinden. U kunt uw ervaringen als reactie schrijven onder deze oproep, maar u kunt ook mailen naar: redactie@harendekrant.nl (onderwerp: bromtoon).

Lees: https://www.harendekrant.nl/nieuws/bromtoon-wordt-overal-haren-gehoord-zit-mens-zelf/

Dank.