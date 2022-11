Wie tafeltenniste bij Ttv Actief? Jubileumfeest 19 november

Nieuws:

Door: Redactie

Tafeltennisvereniging Actief in Eelde is druk op weg naar haar 75-jarig jubileumfeest. Tom Heyne van de club zegt dat veel Harenaars hebben gespeeld bij deze club en sommigen doen dat nog steeds. Vandaar deze aankondiging.

Op zaterdag 19 november in sporthal Groote Veen in Eelde wordt het jubileum gevierd, wat Heyne betreft met zoveel mogelijk leden en oud-leden.

Hij zegt: “Onze voorloper D.I.K. ’47 was sinds 1967 in het bezit van een vlag, maar die is zoek.

Misschien komt hij weer boven water tijdens de feestelijke jubileumviering.”

Wat maakt deze club volgens Tom Heyne bijzonder? Hij zegt: “Enthousiasme voor de tafeltennis, maar ook onze activiteit Oldstars voor mannen en vrouwen boven de 55.

Tafeltennis bij Ttv Actief is een leuke sportieve activiteit om aan mee te doen.”

Meer informatie over het jubileum op 19 november: https://www.ttvactief.nl/