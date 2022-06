Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester van Groningen?

Nieuws:

Door: Redactie

Vijf kinderen voeren vanaf vrijdag 24 juni campagne om de nieuwe (loco-) kinderburgemeester van de gemeente Groningen te worden. Alle inwoners van de gemeente Groningen kunnen tot en met 7 juli stemmen op hun favoriete kandidaat. Op vrijdag 8 juli maakt burgemeester Schuiling de uitslag bekend. De nieuwe kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester worden in september beëdigd.

Op de website gemeente.groningen.nl/kinderburgemeester kan iedereen vanaf vrijdag 24 juni 12.00 uur tot en met donderdag 7 juli online stemmen. Op vrijdag 8 juli kan iedereen tussen 15.00 en 16.30 uur een stem uitbrengen in het Forum Groningen. Daar voeren de vijf kandidaten campagne om de laatste stemmen binnen te halen. Om 17.00 uur maakt burgemeester Schuiling bekend wie de nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester ’22-’23 worden.

Vijf kandidaten

De verkiezing van (loco-)kinderburgemeester wordt voor de vijfde keer gehouden onder kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen uit Groningen. Van alle kinderen die zich hebben aangemeld zijn vijf kandidaten geselecteerd: Finn, Violet, Fatoumata, Suzanne en Annemei.

Kinderburgemeester

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze mee te laten praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente. De kinderburgemeester vergezelt burgemeester en wethouders tijdens representatieve taken en verricht ceremoniële taken, bijvoorbeeld tijdens openingen en evenementen. Maar de kinderburgemeester organiseert ook eigen activiteiten rondom een onderwerp wat hij/zij belangrijk vindt.

Vorig jaar werd Samuel gekozen als kinderburgemeester van Groningen. De loco-kinderburgemeester is Jairo.