Nieuws:

Door: Redactie

Mooie kans voor jong en oud. We hebben met ingang van juni (of per direct) de wijk Rijksstraatweg/Dilgtweg e.o. vrij. Het gaat om Rijksstraatweg tussen Esserweg en Botanicuslaan.

Eens per maand dik twee uur in gezonde beweging met de krant waar mensen blij mee zijn. Vier dagen de tijd om de wijk te doen. Goede vergoeding.

Interesse om deze wijk te gaan bezorgen? Mail hein.bloemink@gmail.com