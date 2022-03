Wie zit er achter de eerste hulpactie Haren-Oekraïne?

Door: Redactie

René Coumans uit Haren kwam voor zijn werk voor het bedrijf Pon veel bij boeren in Oekraïne en heeft ook contacten in Kiev. Met zijn relaties onderhoudt hij contacten en dat bracht hem op het idee om een heel concrete hulpactie vanuit Haren op touw te zetten.

Hij zegt: “We hebben aan de Oosterweg 121 de medewerking van de eigenaar van een boerderij, waar we hulpgoederen kunnen inzamelen op 11 en 12 maart. Ik heb contacten in de transportsector en daar heb ik vrachtwagens kunnen regelen. Het gaat om transporteurs die eigenlijk bloemen- en koeltransporten naar Rusland hadden gepland, maar die gaan nu niet door. Ze staan leeg en de transporteurs zijn bereid om gratis naar onze adressen in Oekraïne te rijden.”

Coumans heeft boeren in de omgeving van Kiev gesproken. Hij heeft gehoord dat er nu nog genoeg eten te koop is in de winkels, maar dat zal binnenkort anders zijn. Verder hoort hij dat gezinnen in te lage schuilkelders zitten (met kinderen) waar ze nauwelijks kunnen slapen. Van hen heeft hij een opgave gekregen van spullen waar grote behoefte aan is (of zal zijn).

Met dit transport wordt het voor Harenaars die zich machteloos voelen mogelijk om heel direct iets te betekenen voor de mensen in Oekraïne. Wilt u spullen inleveren? Lees hier hoe dat kan:

https://www.harendekrant.nl/nieuws/hulptransport-oekraine-lever-spullen-in-aan-de-oosterweg-12-te-haren/