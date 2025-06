Wielerklassieker Haren-Haren 2025: inschrijven kan nog

Door: Redactie

Fietsactiviteiten op zaterdag 5 juli

Vanaf 13.00 uur start een kinderfietstocht van 10 km met opdrachten. Veilig Verkeer Nederland is aanwezig met een FietsVitaalTeam. Senioren kunnen vanaf 13.00 uur meedoen aan Doortrappen (alles over veiligheid op de fiets) van fietshelmen, verlichting en een fietscheck.

Verder is er een stoere BMX pumptrackbaan, een zogenoemde vertical bike, waarbij je de lucht in kan fietsen en zijn er verschillende (fiets)standhouders. Ook Folkert-Hans is aanwezig met muzikaal optreden vanaf zijn speciale fiets.



12e editie Wielerklassieker

Op zondag 6 juli wordt de 12e editie van Haren-Haren gehouden; dé wielerklassieker van het Noorden. Er zijn drie afstanden waaruit deelnemers kunnen kiezen, namelijk 50, 100 km of 150 km. De start en finish is gesitueerd op het Clockhuysplein in het centrum van Haren. De 50 km is voor iedereen; valide, invalide, jong en oud. De 100 en 150 km routes gaan dwars door het Hondsruggebied; een geologisch en cultuurrijk gebied, dat in 2013 werd uitgeroepen tot UNESCO Geopark. Van Haren in Groningen fietsen deelnemers naar Haren in Duitsland. Haren-Haren staat bekend om zijn prachtige route, ongedwongen sfeer en uitstekende verzorging onderweg. Na de finish kunnen deelnemers zich laten masseren, napraten met een drankje, zijn er hamburgers verkrijgbaar en is er een DJ aanwezig.

Inschrijven

Deelnemers voor de toertocht op zondag 6 juli kunnen zich online inschrijven via www.haren-haren.nl. Vooraf aanmelden voor de overige activiteiten op 5 juli is niet nodig.