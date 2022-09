Wilfred Haafs is blij met zijn trouwe klanten

Door: Redactie

In het Dagblad van het Noorden kon vandaag niemand om de Harense bakker Wilfred Haafs heen. De krant wilde de stemming peilen bij deze succesvolle ondernemer (4 winkels), nu de energieprijzen zo hoog zijn geworden. Haafs zegt dat hij op weg is naar 180.000 euro gaskosten per jaar, als de overheid geen steun gaat bieden.

Rekensommen

De bakker verbruikt jaarlijks 60.000 m3 gas, waarvoor hij voorheen 17 cent moest betalen (10.200 euro). Nu zegt hij dat er een prijs van 3 euro per ‘kuub’ zit aan te komen. Dan kom je dus op de genoemde 180.000 euro per jaar. Wilfred Haafs prijst zich gelukkig, dat de trouwe klanten nog steeds hun brood bij hem kopen, ook al is de prijs per brood al rond 40 cent gestegen. “Maar ik kan alle kosten toch niet aan de consument doorberekenen”, zegt Haafs. “Dan kost een brood straks 5 of 6 euro.” Ook voor de 350.000 Kw/u per jaar aan elektra moet hij steeds hogere rekeningen betalen.

Doorgaan

In het artikel wijst Wilfred Haafs op een tweede tegenvaller: de gestegen prijzen van het meel, maar ook van boter en eieren. Klanten die het nu in Haren met één broodbakker moeten stellen (Bakkerij Bart is voorlopig gesloten) vragen aan de toonbanken van Haafs (Anjerplein en Raadhuisplein): “U gaat toch niet stoppen hè?”.

Van stoppen is geen sprake, maar in het artikel zegt Wilfred Haafs wel dat hij erop rekent dat de overheid hulp gaat bieden.