Winkeldame met de meeste dienstjaren in Haren is met pensioen

Door: Redactie

Het is 1970. In de bekende schoenenwinkel Molenkamp in Haren trippelt een veertienjarig meisje rond met koffie. De ramen van de etalage worden door haar zorgvuldig schoongemaakt. Dat waren de eerste werkzaamheden van Marion Schaaps (1956) in Haren en pas onlangs heeft ze een punt achter haar loopbaan gezet.

Het kan bijna niet anders of Marion Schaaps heeft (samen met de onlangs gepensioneerde Hilda Bulthuis (Boomker) de meeste dienstjaren in Haren op haar naam staan. Nu is ze met pensioen. Door problemen met haar gezondheid kwam het pensioen eerder dan gehoopt. “Ik ben het nog aan het verwerken”, zegt ze. “Maar de vele lieve woorden van mijn werkgever en collega’s bij mijn afscheid maken veel goed.”

In Haren de Krant, die wordt verspreid van 19-26 april, leest u een interview waarin Marion Schaaps terugblikt op haar loopbaan.

