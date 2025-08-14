Winkeliers en andere Harenaars opgelet: 26, 27 en 28 augustus stroomonderbreking

Door: Redactie

Enexis gaat werkzaamheden verrichten in Haren op 26, 27 en 28 augustus en daardoor zullen er onderbrekingen zijn in de levering van stroom. Hier zullen niet alleen particulieren maar ook winkels in Haren mee te maken krijgen.

Het gaat om de volgende postcodes:

26 augustus ergens tussen 8 en 16 uur:

9751 SZ

9751 TK

9751 SX

27 augustus ergens tussen 8 en 16 uur:

9751 AL

9751 AN

9751 AS

9751 AT

9751 BA

9751 BB

9751 BC

9751 BZ

9752 BP

9752 BR

28 augustus ergens tussen 8 en 16 uur:

9751 AN

9751 AP

9752 BN

9752 BP

Vragen aan Enexis

Is er tijdens de onderbreking noodstroom?

Nee, we kunnen helaas geen noodvoorziening, zoals een aggregaat, aanbieden tijdens onze werkzaamheden. We proberen de onderbreking zo kort mogelijk te houden zodat u zo weinig mogelijk overlast heeft. Wel hebben we tips die u kunnen helpen wanneer u even geen stroom heeft.

Krijgen de adressen met stroomonderbreking een financiële vergoeding?

Nee, u krijgt geen vergoeding als wij werkzaamheden uitvoeren waarbij wij tijdelijk stroom of gas onderbreken. Deze werkzaamheden zijn nodig om het energienet veilig en betrouwbaar te houden. Als we de energie onderbreken krijgt u vooraf een brief. Deze versturen wij binnen 3 werkdagen voor we energie onderbreken (wettelijke termijn). Hierin noemen we een tijdsblok waarin we de werkzaamheden uitvoeren. We proberen het onderbreken van energie altijd zo kort mogelijk te houden.