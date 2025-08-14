Winkeliers en andere Harenaars opgelet: 26, 27 en 28 augustus stroomonderbreking
Enexis gaat werkzaamheden verrichten in Haren op 26, 27 en 28 augustus en daardoor zullen er onderbrekingen zijn in de levering van stroom. Hier zullen niet alleen particulieren maar ook winkels in Haren mee te maken krijgen.
Het gaat om de volgende postcodes:
26 augustus ergens tussen 8 en 16 uur:
9751 SZ
9751 TK
9751 SX
27 augustus ergens tussen 8 en 16 uur:
9751 AL
9751 AN
9751 AS
9751 AT
9751 BA
9751 BB
9751 BC
9751 BZ
9752 BP
9752 BR
28 augustus ergens tussen 8 en 16 uur:
9751 AN
9751 AP
9752 BN
9752 BP
Vragen aan Enexis
Is er tijdens de onderbreking noodstroom?
Nee, we kunnen helaas geen noodvoorziening, zoals een aggregaat, aanbieden tijdens onze werkzaamheden. We proberen de onderbreking zo kort mogelijk te houden zodat u zo weinig mogelijk overlast heeft. Wel hebben we tips die u kunnen helpen wanneer u even geen stroom heeft.
Krijgen de adressen met stroomonderbreking een financiële vergoeding?
Nee, u krijgt geen vergoeding als wij werkzaamheden uitvoeren waarbij wij tijdelijk stroom of gas onderbreken. Deze werkzaamheden zijn nodig om het energienet veilig en betrouwbaar te houden. Als we de energie onderbreken krijgt u vooraf een brief. Deze versturen wij binnen 3 werkdagen voor we energie onderbreken (wettelijke termijn). Hierin noemen we een tijdsblok waarin we de werkzaamheden uitvoeren. We proberen het onderbreken van energie altijd zo kort mogelijk te houden.
