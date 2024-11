Door: Redactie



De allereerste Winter Wereld Markt op Camping De Kleine Wereld staat voor de deur. Op 30 november en 1 december verandert deze camping in Onnen in een winterwonderland vol activiteiten, muziek, lekker eten en een feestelijke sfeer voor jong en oud.

Wat kunnen we verwachten?

De Winter Wereld Markt biedt een divers programma met activiteiten voor alle leeftijden voor een gezellig dagje uit met familie en vrienden. De bistro is geopend voor ontbijt, lunch en diner, en daarnaast zijn er doorlopend activiteiten op het terrein, waaronder:

*Photobooth Caravan door Juulz: Stap binnen in een vintage caravan voor een uniek fotomoment. Een mooie herinnering aan deze sfeervolle dag!

*Atelier Lichtjes: Creëer je eigen kaarsen in ons knutselatelier – perfect voor creatievelingen die graag iets persoonlijks maken.

*Springkussen en schminken: Voor de allerkleinsten is er volop plezier met een springkussen en schminksessies.

*Minimuseum: Het Groninger Museum presenteert kunt en cultuur in een speciaal omgebouwde Airstream caravan.

*Kampvuurplezier: Geniet van de warmte van het kampvuur, waar je zelf marshmallows kunt roosteren en broodjes kunt bakken – een winterse activiteit voor het hele gezin.

Markt en Entertainment

Bezoekers kunnen ook struinen langs een vintage markt met meer dan 30 kraampjes vol (kinder)kleding, sieraden, kerstdecoraties en cadeaus. Een uitgelezen kans om alvast wat feestdageninkopen te doen, zegt de organisatie. Op het horecaplein kunnen gasten genieten van winterse lekkernijen zoals glühwein, warme chocolademelk en popcorn. Tussen de DJ-sets door zorgen live-optredens voor een gezellige muzikale sfeer. Bierliefhebbers opgelet: de lokale biersommelier, Harkels Craftroom, verzorgt mini-workshops bockbier stachelen.

Openingstijden

De Winter Wereld Markt is geopend op:

Zaterdag 30 november van 11:00 tot 21:00 uur (vintage markt tot 19:00u)

Zondag 1 december van 11:00 tot 17:00 uur

Locatie: Dorpsweg 67a, Onnen

Volg het programma via de social media kanalen van Camping De Kleine Wereld en de website.

https://www.campingdekleinewereld.nl/nieuws/winterwereld-markt

Foto’s: By Lisette Photography