Winterconcert in Noordlaren

Door: Redactie

Voor de sfeer van kerst kunt u naar Comfort & Joy, het Winterconcert op zondagmiddag 11 december, aanvang 16.00 uur

in de Bartholomeuskerk in Noordlaren.

Het Winterconcert Comfort and Joy wordt uitgevoerd door een enthousiast

gelegenheidsensemble van zeer geoefende amateurzangers.

De opmaat van het concert zal bestaan uit enkele winterliederen.

Vervolgens zal met Gabriel’s message (de aankondiging door de engel Gabriel

van Jezus’ geboorte) de overgang worden gemaakt naar bekende en minder

bekende Advents- en Kerstliederen.

Het programma zal worden afgewisseld met enkele solo’s en duetten.

Het belooft een sprankelende, warme en sfeervolle middag te worden!

Komt allen tezamen en geniet van een heerlijk gebeuren voor elke leeftijd

met zang, muziek, lichtjes, én een winters drankje in de pauze.

We verwelkomen u graag tijdens dit concert. En … u hoeft er NIET voor

naar Stad of Ommeland, integendeel: ook dit optreden vindt plaats

in ‘uw’ Bartholomeuskerk te Noordlaren.

Comfort & Joy

Winterconcert in kerstsfeer

zondagmiddag 11 december 2022, 16.00 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 15,00. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een kop koffie of thee of een winters drankje

in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

KAARTEN RESERVEREN:

via e-mail:

info@noordlarenmuziek.nl

Zie ook onze website: www.noordlarenmuziek.nl