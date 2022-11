Wintermarkt 19 en 20 november 2022 in MFC Mellenshorst

Nieuws:

De organisatie van de Wintermarkt in MFC Mellenshorst laat ons het volgende weten.

Buurtvereniging Ons Belang organiseert een gezellige winter- en cadeaumarkt op zaterdag 19 en zondag 20 november.

Zaterdag is de wintermarkt open van 11.00 tot 20.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De wintermarkt is gratis te bezoeken, waar diverse

standhouders een gezellig gevulde kraam hebben staan. Van mooie kleding voor jong en oud, sieraden, make- up, tassen, cadeautjes en lekkere producten.

We hopen jullie allen te zien in MFC De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 in Haren. En neem gerust

uw familie, vrienden of buren mee. Toegang is gratis! Meer informatie?

www.facebook.com/onsbelang