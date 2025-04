Woonborg heeft nieuwe (interim) directeur

Nieuws:

Per 1 april 2025 start Annemarieke Nagel als interim directeur-bestuurder bij Woonborg. Zij volgt Esther Borstlap op, die aan de slag gaat als directeur-bestuurder bij Domesta.

Annemarieke Nagel beschikt over ruime ervaring binnen de volkshuisvesting. Ze werkt al 35 jaar in deze sector, waarvan de afgelopen jaren regelmatig als interim directeur-bestuurder bij diverse woningcorporaties. De Raad van Commissarissen is blij met deze benoeming en is ervan overtuigd dat Nagel uitstekend past bij Woonborg om tijdelijk de rol van directeur-bestuurder te vervullen.

Ondertussen richt de Raad van Commissarissen zich op het vinden van een vaste opvolger die de ambities van Woonborg kan voortzetten en verder vorm kan geven. Naar verwachting volgt hierover in de loop van dit jaar meer informatie.

Woonborg is een grote partij in Haren als het gaat om de verhuur van woningen.



Foto: Daniel Wenzel