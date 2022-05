Woonborg zoekt vrijwilligers voor voedselkastjes

Door: Redactie

Iedereen kent ze wel: de ‘minibibliotheek’. Iemand heeft een kast bij het huis staan, met boeken erin. Andere mensen zetten er ook boeken in en nemen er weer boeken uit als ze die willen lezen. Alles met gesloten beurs en in vol vertrouwen. Een nieuw fenomeen dat hierop lijkt is de voedselkast. In deze kastjes staan voedingsmiddelen. Pak wat je nodig hebt en geef wat je kunt missen. Aan De Bongerd in Haren heeft Woonborg samen met huurders een voedselkastje geplaatst. Het is de bedoeling dat er nog meer voedselkastjes in andere dorpen volgen. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers.



Op de foto: Esther Borstlap (midden), directeur van Woonborg bij de plaatsing van het eerste voedselkastjes in Haren.

Waarom voedselkastjes?

Woonborg stimuleert het gebruik van voedselkastjes. Het zorgt ervoor dat we omkijken naar elkaar en het versterkt de saamhorigheid in de buurt. Daar dragen we graag aan bij. Marijke Neef, consulent leefbaarheid van Woonborg: ‘Het idee voor voedselkastjes ontstond bij een collega als kerstgedachte. Die dacht: stel dat wij voedingsmiddelen verzamelen als startpunt en dan in een voedselkastje leggen? Dan hebben we een begin. We besloten om de voedselkastjes zelf te gaan maken. Mijn collega Jannes Timmer die allround vakman is bij Woonborg, heeft de eerste serie nu klaar.’ Voedsel wat nog houdbaar is, maar wat je zelf niet gebruikt kun je in het kastje achterlaten. Iemand die het wel kan gebruiken, kan het er dan uithalen.

Eerste kast geplaatst

De eerste kast is inmiddels in gebruik genomen. In De Bongerd heeft directeur bestuurder Esther Borstlap samen met de huurders het eerste kastje geplaatst. Het kastje is gevuld met voedingsmiddelen die door medewerkers van Woonborg zijn verzameld. Esther Borstlap: ‘Ik word er heel blij van als ik zie dat onze huurders dit mooie initiatief omarmen. Wij zetten ons in voor goed wonen in de breedste zin van het woord. Dat lukt vooral doordat we dat samen doen met onze huurders.’

Wie adopteert een voedselkastje?

Marijke Neef: ‘Nu zijn we op zoek naar vrijwilligers die zo’n kastje willen adopteren. Wij leveren en plaatsen dan het kastje en de vrijwilliger zorgt ervoor. Als er maar één kastje in een dorp komt is dat al prima, maar meer is ook mooi. Het liefst willen we ze wat verspreid in een dorp plaatsen. De enige voorwaarde is dat het kastje moet komen te staan (of hangen) in de nabijheid van onze huurwoningen.’ In Haren hebben we al drie aanvragen en daarmee voldoende vrijwilligers. Ook in de gemeente Noordenveld zijn de eerste twee aanvragen binnen (voor Roden). In die gemeente kunnen we nog wel meer kastjes kwijt. In de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze hebben we nog helemaal geen kastjes, dus aanmeldingen uit die gemeenten zijn meer dan welkom!



Belangstelling: neem contact op met Woonborg

Wilt u een voedselkastje van Woonborg adopteren? Neem dan contact op met Woonborg en vraag naar het Team Sociaal beheer. Telefoon 0592 303600. U kunt de medewerkers van dit team ook mailen: info@woonborg.nl o.v.v. vrijwilliger voedselkastje. Samen bekijken we dan of de locatie geschikt is.