Wordt Nieuw Erasmusheem een restaurant annex buurtcentrum in de wijk Maarwold?

Door: Redactie

Het restaurant in het voormalige woonzorgcentrum Erasmusheem lééft weer. Maar dat is nog niet alles, want als het meezit gaat het zich de komende maanden ontwikkelen tot een buurtcentrum en dat is voor de wijk Maarwold positief nieuws.

Sleutelfiguren in dit verhaal zijn Robert Niewzwaag (52) en Pieter van Delden (47). Zij hebben de pacht van het restaurant overgenomen en serveren nu al dagelijks warme maaltijden aan ruim twintig gasten. De prijs van hun 3-gangendiners is slechts 10,55 en daarmee maken ze geen winst. “Dat hoeft ook niet”, zegt Niewzwaag. “We zijn een stichting. We moeten kostendekkend zijn, dat is genoeg.” Hij is samen met kok Pieter van Delden initiatiefnemer van de Stichting Gabriël, die haar oorsprong heeft in het gelijknamige wijkrestaurant in Hoogkerk.

Hoogkerk

Na een loopbaan in de keukens van Dennenoord ging Pieter van Delden in 2010 werken bij dat wijkrestaurant, dat in Hoogkerk een begrip is. Er wordt door professionele koks gekookt en de bediening is in handen van vrijwilligers. Een ijzersterke formule, die niet alleen zorgt voor betaalbare maaltijden, maar ook voor verbinding in de wijk. Wijkrestaurant Gabriël hoorde bij Lentis, die het wilde afstoten omdat men het niet kostendekkend kon krijgen. Robert Niewzwaag, die voor de Westerkrant een artikel wilde schrijven over de teloorgang van Gabriël raakte met Van Delden in gesprek. Ze kwamen tot de slotsom dat het succesvolle wijkrestaurant eigenlijk niet mocht verdwijnen en besloten het dan maar samen over te nemen.

Woonzorg Nederland

Wat heeft Haren met Gabriël te maken? “We hebben Gabriël in Hoogkerk zo goed aan de loop, dat we er dagelijks wel 90 gasten bedienen”, zegt Van Delden. “We kregen van Martinizorg de vraag of we ook wilden koken voor Oosterparkheem in de stad, waar dagelijks 60 gasten kwamen eten. Helaas ging Martinizorg failliet, maar op verzoek van de curator zijn we daar maaltijden blijven leveren.” Het pand van Oosterparkheem is eigendom van Woonzorg Nederland, die ook eigenaar is van Nieuw-Erasmusheem in Haren. Toen rolde het balletje al snel richting Haren.



Persoonlijk

Het geheim van het succes van Gabriël is de persoonlijke benadering, zegt Pieter van Delden. “We weten wie onze gasten zijn, dus kunnen we heel goed op hun persoonlijke smaak inspelen. En weet je: als je met gasten een goed persoonlijk contact hebt, dan zijn er altijd minder klachten. Klachten over ons eten krijgen we dan ook zelden.” Volgens de twee mannen zit er aan het concept ook een maatschappelijke kant. Niewzwaag: “Het is hier een echte ontmoetingsplek voor de wijk. Wie zich alleen voelt komt hier eten, maar ook voor onze vrijwilligers is het heel prettig. Het brengt contacten en geeft structuur.” De maaltijden worden overigens niet in Haren gekookt, maar in Hoogkerk.

Buurtcentrum

Als het aan Niewzwaag en Van Delden ligt groeit het restaurant uit tot buurtcentrum. Iedereen is welkom om hier te komen kaarten, sjoelen of wat dan ook. Zolang ze hun kopje thee of koffie maar bij ons afrekenen zijn ze tevreden. Een mooie aanwinst voor Maarwold.

foto Robert Niewzwaag en Pieter van Delden (l) in hun wijkrestaurant in Hoogkerk.