Workshop: Fakenews herkennen 11 april

Workshop ‘fakenews’ in Haren

Fake news (nepnieuws) en desinformatie, het is overal, maar wat is het precies? En is het te herkennen? U ontdekt het tijdens de gratis workshop op vrijdag 11 april in Forumbibliotheek Haren.

In de workshop gaat het over verschillende soorten desinformatie op sociale media. Waarom wordt het gemaakt en hoe wordt het verspreid? U leert over termen als ‘clickbait’, ‘deep fakes’ en ‘fact checking’. En vooral ook hóe een bericht op de socials op waarheid te controleren is. Deelnemers gaan zelf aan de slag, om na afloop voortaan sneller desinformatie te herkennen.

Praktische info

De workshop is voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Lid zijn van de bibliotheek is niet nodig.

Voorkennis over de onderwerpen is geen vereiste, maar basiskennis om een computer te gebruiken wel.

Een eigen laptop meenemen is handig.

De workshop is gratis, maar aanmelden is gewenst. Dat kan via forum.nl/fake-news.

Locatie: Forumbibliotheek Haren, Dickensroom. Vrijdag 11 april, 14.00 – 16.00 uur