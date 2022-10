Ynskje Penning’s ‘Overleven’ deel 3

Door: Redactie

Op 18 oktober verschijnt het derde en laatste deel van Overleven, een historische roman over de strijd op zee tijdens WO II.

Auteur en onderzoeker is historicus Ynskje Penning uit Haren. Overleven gaat over de lotgevallen van zeven Nederlandse mariniers, die verspreid raakten en overal ter wereld ingezet werden. Ynskje: “Eén van hen was mijn vader, die geheime post vervoerde tussen de Nederlandse, Britse en Amerikaanse regeringen en ternauwernood de Slag om de Atlantische Oceaan overleefde. Overleven gaat over de voor ons vrijwel onbekende zeegeschiedenis van marine, koopvaardij en visserij.”

Het boek is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel.