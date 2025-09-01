Zaterdag 13 en zondag 14 september 2025: Open Monumentendag in Onnen

Nieuws:

Door: Redactie

Old Go organiseert dit jaar de Open Monumentendag op zaterdag 13 en zondag 14 september in Onnen. Centraal punt is het dorpshuis De Tiehof aan de Bakkerweg in Onnen. Op zaterdag zijn er ook activiteiten van de IJsvereniging Nooitgedacht op het sportterrein aan de Tijborgsteeg. Dit in het kader van het 100-jarig bestaan van deze vereniging.

Old Go biedt op 13 en 14 september een gevarieerd programma met een foto-expositie, een lezing, huifkartochten langs de Koelandsdrift en over de Onneres, excursies door het dorp, fietstochten naar de molen De Biks, expositie oude rijtuigen. Voorts rondgang van een draaiorgel, gratis poffertjes en een muzikaal intermezzo. Zie het programma hieronder. Let wel op: voor de huifkartochten en de fietstochten naar de molen De Biks geldt een gelimiteerde deelname. Inschrijving vooraf via geboektinharen.com is verplicht.

De start van Open Monumentendag is op zaterdag 13 september om 10.30 uur (inloop vanaf 10.15 uur) met een lezing door Marcel Verkerk, restauratiedeskundige/bouwhistoricus van de gemeente Groningen over de bouwhistorie van monumentale boerderijen. Zie programma op www.oldgo.nl (nieuws)