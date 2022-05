Zaterdag a.s. seniorenmarkt in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op het Raadhuisplein in Haren vindt op zaterdag 28 mei de seniorenmarkt ‘Haren Helpt Haren’ plaats van 11.00-16.00 uur. De markt is een initiatief van Jan van der Meulen (80) uit Haren, die zich liet inspireren door vergelijkbare markten in het verleden, die werden georganiseerd door Seniorenvereniging Haren.

Van der Meulen wilde deze markt zodat de mensen weer weten waar zij voor hulp en ondersteuning terecht kunnen. Hij is zelf slechtziend en merkt dat ouderen een beetje de weg kwijt zijn in ‘het zorglandschap’ van de Gemeente Groningen.

Aanbod

Op de markt komen diverse organisaties die hulp en ondersteuning bieden, zowel voor senioren als voor mensen met een beperking. Boomker Boekhandel heeft samen met Van der Meulen de coördinatie van de markt op zich genomen.Organisaties als de St. Ouderenvervoer, de Seniorenvereniging, Humanitas, Wij Haren en nog vele anderen delen op de markt hun informatie. Ellen Wollerich, beweegcoach bij het Huis voor de Sport Groningen, haakte hier op aan. Zij gaat diverse beweegactiviteiten op het plein organiseren met sport- en beweegaanbieders en fysiotherapiepraktijken uit Haren. Activiteiten als jeu de boules, koersbal, rolstoeltennis brengen de bezoekers in beweging. Ook aan de veiligheid is gedacht zoals valpreventie en fietsvaardigheden. Voor dat laatste wordt bezoekers gevraagd zelf hun (elektrische) fiets mee te nemen. En daarnaast is er ook Stichting BEA, Handbike, Small groep training en Fysiofitness 60+.

Het Gebiedsteam Haren (gemeente) ondersteunt de organisatie. De posters zijn ontworpen door Van der Meulen’s kleindochter en Ondernemend Haren liet een logo maken.

Gratis taxi

Wie deze dag de Ouderentaxi neemt naar het Raadhuisplein (en terug) betaalt niets.